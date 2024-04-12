وسام أبو علي يكشف تعليمات كولر قبل مشاركته في مباراة زد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فوز فريقه على حساب زد ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أبو علي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عقب نهاية المباراة: "الهدف مهم للغاية بالنسبة لي على المستوى الشخصي، لأنه يمنحني ثقة أكبر، وأيضاً مهم للفريق بشكل عام".

وأضاف: "أهدرت فرصة في اللقاء الماضي، ولكني تمكنت من التسجيل اليوم، والحمد لله على الفوز في اللقاء".

وتابع: "في الوقت الحالي لا يهمنا الفوز، والشيئ الأهم هو تحقيق الفوز في المقام الأول وحصد الثلاث نقاط في كل مباراة".

واختتم: "التوفيق كان معي في كرة الهدف، وكولر طلب مني عند نزولي اللعب تحت المهاجم لأنني مميز بالسرعة".

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على حساب زد بنتيجة هدف واحد دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره الزمالك، يوم الإثنين المقبل، في إطار مؤجلات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.