"داخل الآنفيلد".. أتالانتا يقترب من نصف نهائي الدوري الأوروبي بثلاثية في مرمى ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن فريق أتالانتا الإيطالي من تحقيق الفوز على حساب نظيره ليفربول الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "الآنفيلد"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية الفريق الإيطالي في اللقاء كلا من، هدفين للاعب جانلوكا سكاماكا في الدقيقتين "38، 61 من عمر المباراة، وهدف للاعب ماريو باشيليتش في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وتعد هذه هي الهزيمة الأكبر للريدز في البطولة بمسماها الحديث، على ملعب "الآنفيلد".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم الخميس المقبل الموافق 18 أبريل الجاري، على ستاد "أتليتي أزوري" بإيطاليا.

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