كلوب: إذا عاد بي الزمن لن أغير قراري بعدم البدء بصلاح في مباراة أتالانتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على هزيمة فريقه أمام أتالانتا الإيطالي اليوم ببطولة الدوري الأوروبي.

وتلقى ليفربول هزيمة كبيرة على ملعبه، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "المباراة كانت سيئة بدرجة كبيرة، ولا يوجد بها شيء إيجابي لقوله، وأتالانتا هو من استحق الفوز باللقاء".

وأضاف: "إذا عاد بي الزمن سأفعل ما فعلته اليوم، وأجلس الثلاثي صلاح وروبيتسون وسوبوسلاي في المباراة، ولن أغير قراري".

وتابع: "إذا أراد الفريق أن يستمر بشكل جيد لنهاية الموسم لا بد من إجراء تغييرات خلال المباريات".

واختتم: "يجب أن نستغل ما حدث في هذا اللقاء لكي نبني عليهن في اللقاء المقبل بالدوري أمام كريستال بالاس، والآن ليس الوقت المناسب للحديث عن مباراة العودة أمام أتالانتا".