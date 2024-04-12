شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى القادمة أمام الزمالك بالدورى المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ملف مباراة زد التي أقيمت أمس الخميس ، في بطولة الدوري الممتاز وبدأ الجهاز الفني يُفكّر في مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك والمؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.



ويخوض الفريق اليوم مرانه الأول ضمن استعداداته لمباراة الزمالك التي يتطلع فيها المارد الأحمر لحصد النقاط الثلاثة من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو قمة الدوري من خلال الفوز في المؤجلات ، كما يرغب مارسيل كولر في مواصلة تفوقه على الزمالك.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام الزمالك بالدوري



يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل بإستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



الاهلى يلاقى مازيمبى في نصف نهائي دوري الابطال



نجح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليلاقى مازيمبى الكونغولى بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.



وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.



وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.