شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: هزمنا زد لأننا بنلعب لآخر لحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق زد، في اللقاء الذي ‏جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

وأوضح أن الأهلي واجه منافسًا محترمًا، ويملك مقومات كبيرة، وكان مهمًّا للغاية تحقيق الفوز بعد عدم التوفيق في آخر ‏مباراتين بالبطولة.‏

وأشار إلى أن الفريق تعود دائمًا على اللعب من أجل الفوز حتى آخر لحظة، وأن هناك بعض المباريات التي يغيب خلالها التوفيق، ولكن يستمر ‏الجميع في تقديم أفضل ما لديهم.‏

وشدد على أن الفريق أغلق صفحة مباراة زد، وبدأ التركيز بشدة والاستعداد بقوة قبل مواجهة الزمالك، مشددًا على أن دعم الجماهير ‏يمنح اللاعبين دوافع كبيرة بشكل مستمر.‏