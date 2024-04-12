شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد خدمات كريم العراقي فى مواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، خدمات كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق، وذلك خلال اللقاء المرتقب للنادي البورسعيدي أمام سيراميكا.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سيراميكا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الرابعة عصر الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان كريم العراقي قد غاب عن المصري في المباراة الماضية أمام مودرن فيوتشر، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري، وذلك بسبب الإيقاف حيث كان اللاعب قد حصل على 3 إنذارات متتالية.

وافتقد النادي المصري لخدمات سبعة لاعبين أمام فريق فيوتشر، وضمت قائمة الغيابات كل من صلاح محسن لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الاتحاد السكندري وكذلك كريم العراقي لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة ذاتها.

بينما غاب للإصابة كل من، يوسف الجوهري المصاب بكدمة قوية في القدم، والغاني ليستويل أمانكونا والذي يعاني من شد في العضلة الضامة، فيما استمر غياب أحمد أيمن منصور قلب دفاع الفريق والذي أجرى مؤخرا بالنمسا جراحة الرباط الصليبي والحارس الصاعد أحمد ياسر المصاب بكسر في عظام المشطية الثانية لليد اليمنى والجزائري عبد الرحيم دغموم الذي يواصل الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر تجهيزه للمباريات بعد تماثله التام للشفاء من اصابته بقطع في الرباط الصليبي.