شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يرفض الراحة فى الزمالك ويبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض التدريبات بصورة طبيعية في تمام الساعة الخامسة مساء غداً الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينها اليوم في مسابقة الدوري الممتاز من أجل الاستعداد للقاء القمة .

وحقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس "ثانى أيام عيد الفطر المبارك" على استاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 فى المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 12 لقاء حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض 16 مباراة حقق الفوز في 7 وتعادل فى 6 وخسر 2، سجل لاعبوه 21 هدفا، وهزت مرماه 19 هدف.