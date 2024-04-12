موعد مباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في أمم أفريقيا للصالات

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القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لكرة الصالات، نظيره الليبي، في انطلاقة مشواره ببطولة بطولة أمم أفريقيا التي تقام في المغرب، والمؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة الصالات نهاية العام الجاري.

موعد مباراة مصر وليبيا

تقام مباراة مصر وليبيا في الخامسة مساء اليوم الجمعة، في مستهل مشوار المنتخب الوطني بأمم أفريقيا للصالات.

قائمة منتخب مصر للصالات

اختار جهاد عرفة المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات القائمة النهائية للاعبين وضمت فى حراسة المرمى كلا من جمال عبد الناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفى عيد، عبد الرحمن عيد، خالد مارادونا، عصام علاء، محمد سعيد، محمد كوكى، علاء عيسي، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد، خالد وليد وأحمد على.

مجموعة منتخب مصر للصالات

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات ليبيا، موريتانيا وناميبيا.

مباريات منتخب مصر للصالات في أمم افريقيا

ويستهل المنتخب مواجهات بلقاء ليبيا اليوم في الخامسة مساء، ثم يواجه ناميبيا يوم 14 أبريل في الخامسة مساء، قبل أن يختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء موريتانيا يوم 16 أبريل في الثامنة مساء.