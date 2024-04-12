شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة القرارات التحكيمية فى لقاء الزمالك والاتحاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الدولي أحمد الغندور، نجح في السيطرة على لقاء الزمالك والاتحاد السكندرى، الذى أقيم مساء الخميس ضمن مؤجلات الجولة الـ8 من عمر دوري Nile وانتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.

شهد اللقاء العديد من القرارات التحكيمية المؤثرة وجاءت ابرزها.

في الدقيقة 40 عندما أشار المساعد الثاني محمد عزازي بتسلل سامسونج مهاجم الزمالك قبل ان يسدد الكرة في مرمى الاتحاد في تطبيق جيد للبرتوكول ليؤكد

الـVAR" قرار المساعد ، كما ان الـ"VAR" راجع بشكل صحيح طبقا للبرتوكول اهداف المباراة الثلاثة .

اشهر الحكم البطاقة الصفراء في 5 مناسبات لثلاثي الاتحاد خالد الغندور وبيكالى اوبامى ومصطفى إبراهيم مقابل إنذارين للزمالك من نصيب احمد حمدي

وسيف الجزيرى في الوقت الذى سمح الحكم بالالتحام المشروع والتنافس العادل على الكرة طبقا للقانون ولم يتدخل في الأخطاء الوهمية .

أشار المساعدين على 9 حالات تسلل في توقيت مناسب ابرزها في الدقيقة 40 عند المساعد الثاني كما سمحا باستمرار في اكثر من هجمة مؤثرة خلال فعاليات

اللقاء وتعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون ، ثنائي الـ"VAR" تعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للبرتوكول خاصة في القرارات المؤثرة

خلال اللقاء.





تسلل سامونج لاعب الزمالك



