كولر يطالب بحضور جماهيري كبير في قمة الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه على زد بهدف دون رد، مساء الخميس، في مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال مارسيل كولر في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" بعد مباراة الأهلي وزد: "أريد أن يحتفل الجمهور بالعيد والفوز اليوم وأنتظر المشجعين في مباراة القمة أمام الزمالك لأن الحضور الجماهير مهم".

وتابع: "أمام زد تحكمنا في كل شيء وكان ينقصنا بعض الدقيقة في التمرير لكن إجمالا قدم اللاعبون مباراة رائعة".

وأضاف: "نعاني من إصابات كثيرة للاعبين الأساسيين المؤثرين بسبب ضغط المباريات، لاعبو المنتخب لم يحصل على راحة لمدة 3 أسابيع، هذا يؤثر سلبا على الفريق".

وواصل: "كذلك نواجه عدة ظروف صعبة مثل اختلاف الطقس في الدول الأفريقية التي نسافر إليها في منافسات دوري أبطال أفريقيا".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره الزمالك، مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي لعب أمام زد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، كريم الدبيس

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمود كهربا

وكان الزمالك قد حقق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري مساء الخميس أيضاً بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.