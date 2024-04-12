كريم الدبيس: الأهلي جاهز للقمة أمام الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه حقق فوز مهم على حساب زد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت ‏الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.‏

وشدد الدبيس أن الأهلي حصد 3 نقاط مهمة للغاية في مشواره ببطولة الدوري، وأن اللاعبين اجتهدوا وقدموا المطلوب منهم، في ظل ضغط ‏المباريات التي يخوضها الفريق بالفترة الأخيرة.‏

وأشار الدبيس إلى أنه سعيد للغاية بثقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وأنه يقدم له النصائح باستمرار، وأنه يسعى للحفاظ ‏على هذه الثقة خلال الفترة المقبلة.‏

وأضاف: "نخوض فترة صعبة للغاية تتخللها مباريات قوية وعديدة في فترة زمنية قصيرة، إلا أننا نملك خبرة مواجهة مثل هذه ‏المواقف".‏

وأشار إلى أن الفريق جاهز لمواجهة الزمالك التي تجمع الفريقين يوم الإثنين المقبل في بطولة الدوري، لافتًا إلى أنه يتمنى حضور ‏الجماهير ودعمهم من أجل استمرار تحقيق الانتصارات.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق زد بهدف دون مقابل، سجله وسام أبو علي.‏‎ ‎

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره الزمالك، مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي لعب أمام زد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، كريم الدبيس

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمود كهربا