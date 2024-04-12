موعد مباراة العودة بين ليفربول وأتالانتا في ربع نهائي الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - بات فريق ليفربول الإنجليزي علي اعتاب توديع بطولة الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام نظيره فريق أتالانتا الإيطالي، وذلك في إطار منافسات إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وتلقى فريق ليفربول الإنجليزي، هزيمة قاسية على يد نظيره أتالانتا الإيطالي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب أنفيلد، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.



موعد مباراة ليفربول ضد أتالانتا في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول مع نظيره فريق أتالانتا، يوم 18 إبريل الجاري الموافق الخميس المقبل، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب جويس معقل الفريق الإيطالي.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد أتالانتا؛ في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتالانتا في الدوري الأوروبي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.