جيسوس يحقق رقمًا تاريخيًا مع الهلال بعد حصد السوبر السعودي

نجح البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في تحقيق رقم تاريخي بعد التتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

وتمكن الهلال تحت قيادة جيسوس من حصد لقب كأس السوبر السعودي بعد الفوز على الاتحاد، بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء أمس الخميس.

وأصبح جيسوس يملك لقبين في بطولة كأس السوبر السعودي، ليكون أول مدرب يحقق هذا الإنجاز منذ انطلاقها عام 2013.

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جدير بالذكر أن جيسوس سبق وأن توج بلقب كأس السوبر السعودي لعام 2018، مع فريق الهلال، ليكون أول مدرب يحصد لقب المسابقة مرتين.

ويستعد الزعيم لمواجهة نظيره العين الإماراتي، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة الهلال ضد العين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.