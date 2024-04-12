بمشاركة محمد صلاح.. أتالانتا يلحق رقمًا سلبيًا بـ ليفربول بعد سقوطه على الأنفيلد

ألحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا الإيطالي، رقمًا سلبيًا بنظيره ليفربول الإنجليزي بمشاركة الدولي المصري محمد صلاح، في الدوري الأوروبي.

وخسر فريق ليفربول، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره أتالانتا، خلال المباراة التي أقيمت أمس الخميس، على أرضية ملعب أنفيلد، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتعد هزيمة ليفربول أمام أتالانتا هي الأولى على أرض الريدز منذ أكثر من عام، منذ فوز ريال مدريد التاريخي 2-5 في فبراير 2023.

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وشارك محمد صلاح، في مباراة الريدز أمام الفريق الإيطالي، في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني حيث أنه دخل بديلًا.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره أتالانتا، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، يوم الخميس الموافق 18 أبريل الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة ليفربول ضد أتالانتا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد جويس.