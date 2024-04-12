شوبير يوضح سبب غياب الجماهير عن مباريات الاهلي قبل القمة ويوجه طلبًا لـ الخطيب

أوضح الإعلامي أحمد شوبير سبب غياب جماهير النادي الاهلي عن حضور مباريات الفريق، موجهًا طلبًا لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قبل لقاء الزمالك.

وسيلاقي الاهلي غريمه التقليدي الزمالك في مباراة القمة، مساء يوم الاثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 10 والمؤجلة.

وشهدت مدرجات القلعة الحمراء طوال الفترة الماضية، عزوف جماهيري بشكل كبير عن الحضور.

اقرأ أيضا.. بسبب الشناوي.. خطأ فادح في مباراة الاهلي ضد زد يثير السخرية (فيديو)

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا من مصلحة جمهور الاهلي مقاطعة المباريات مهما كانت الأسباب ولا من مصلحة الإداره عدم الاستماع لمطالب الجمهور”.

وتابع: “لابد من وسيلة اتصال وتفاهم بين الطرفين لضمان عودة الجماهير إلى المدرجات بكل امان وسلام واحترام، وبعدين هو مش الشعار جمهوره ده حماه؟؟”.

وأكمل شوبير: “أنا ماليش في الجدل والرد على كل الرسايل مع خالص احترامي لكل الآراء”.

واختتم نجم الاهلي السابق: ” كلامى كان واضح جدا وقلت أن الجمهور لازم يتواجد بتوفير الأمان والسلام واكيد الاحترام سواء من الجماهير او المسئولين اعتقد كلامى واضح جدا”.

وسيلاقي الاهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الاثنين المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الاهلي المركز التاسع، في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.