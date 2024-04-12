وسام أبو علي يعلق على هدفه أمام زد ويتحدث عن مواجهة الزمالك

علق الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على هدفه أمام زد، الذي منح الفوز للقلعة الحمراء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الاهلي بهدف دون رد أمام نظيره زد، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من ‏منافسات ‏الدوري المصري الممتاز.

وأكد وسام أبو علي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الاهلي، أن الأهم هو حصد الثلاث نقاط، وهو الذي طالب به الجهاز الفني للفريق.

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وأشار إلى أن اعتاد على أن يكون ضمن واجباته المساعدة في الشق الدفاعي بجانب دوره الأساسي في الهجوم، موضحًا أن المدير الفني السويسري مارسيل كولر، طلب منه الضغط في الأمام وتسجيل الأهداف.

وشدد على أنه يهدي هذا الهدف لجماهير القلعة الحمراء، وأنه عاش أجواء رائعة خلال الاحتفال بعيد الفطر للمرة الأولى في مصر.

وذكر أن الاهلي يبحث دائمًا عن الفوز في جميع مبارياته، وهو ما ينتظرهم خلال مواجهة الزمالك القادمة في ‏الدوري المصري الممتاز.