أول رد فعل من مصطفى شوبير بعد اتهام لطفي بـ “التفويت” لـ الاهلي

نشر مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي صورة تجمعه بـ محمد لطفي حارس زد وزميله السابق بالقلعة الحمراء.

وحقق الاهلي الفوز على حساب نظيره نادي زد، بنتيجة هدف وحيد أحرزه الفلسطيني وسام أبو علي، في الوقت القاتل، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ووجهت بعض الجماهير، اتهامًا إلى علي لطفي حارس الاهلي السابق، وزد الحالي، بـ “التفويت” لفريقه السابق.

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وظهر حارس الأحمر مع زميله السابق، في مقطع فيديو عبر المباراة، حيث احتضنه وأخبره بأنه يستحق جائزة أفضل لاعب بالمباراة.

ونال الفيديو بعض الاتنقادات من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهوا الاتهامات إلى علي لطفي.

وقام شوبير بنشر صورة عبر حسابه الرسمي بـ “انستجرام”، تجمعه مع حارس زد من خلال ملعب اللقاء، معلقًا “ماشاء الله كنت واحشني”.

وسيلاقي الاهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الاثنين المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الاهلي المركز التاسع، في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.