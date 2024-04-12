ملف رياضة الخليج 365.. فوز الأهلي والزمالك.. تصريحات كلوب.. وإصابة مروان عطية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

نشر موقع الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الخميس، أبرزها فوز قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بالدوري، وإصابة مروان عطية لاعب النادي الأهلي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الخميس:

كلوب: إذا عاد بي الزمن لن أغير قراري بعدم البدء بصلاح في مباراة أتالانتا

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على هزيمة فريقه أمام أتالانتا الإيطالي اليوم ببطولة الدوري الأوروبي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"متفوقاً على نونيز".. جائزة جديدة لصلاح داخل ليفربول

يواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، حصد العديد من الجوائز، سواء على مستوى الدوري الإنجليزي، أو داخل فريقه. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الخليج 365 يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية وموقفه من لقاء القمة

كشف مصدر تفاصيل إصابة مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تعرض لها خلال لقاء الفريق أمام زد بالدوري المصري اليوم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وسام أبو علي يكشف تعليمات كولر قبل مشاركته في مباراة زد

تحدث الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فوز فريقه على حساب زد ببطولة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بعد الفوز على الاتحاد.. أول قرار لجوميز قبل مواجهة الأهلي

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2024/4/11/2566365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض التدريبات بصورة طبيعية في تمام الساعة الخامسة مساء غداً الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

نهديه لروح مدحت.. زيزو يتحدث عن فوز الزمالك على الاتحاد والمنافسة على البطولات

قال أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه يهدي هدفيه اليوم في مرمى الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري، إلى روح محمد مدحت المعد البدني للأبيض، والذي توفي يوم الخميس الماضي (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

كولر: ضغط المباريات يؤثر على اللاعبين.. وانتظر دعم الجماهير في مباراة القمة

أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على أن ضغط المباريات التي يواجه المارد الأحمر خلال الفترة الماضية، ساهم في فقد الفريق للعديد من عناصره الأساسية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"رقم لوسام ومفاجأة موديست".. أرقام تزين هدف الأهلي في مرمى زد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على حساب زد بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.