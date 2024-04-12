شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع الشمس.. ودجلة مع الأهلى فى نصف نهائى كأس سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، مواجهتى نصف نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024، حيث يلتقى الزمالك مع الشمس 6 مساء ووادى دجلة مع الأهلى 8 مساء.

تقام المنافسة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة، حيث تختتم غدا بلقاءين تحديد البطل والمركزين الثالث والرابع، وذلك بدون جماهير.

كما تقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27، 28 أبريل الجارى بدون جمهور أيضا، حيث تأهل لنصف النهائى كل من، الأهلى والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.