شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ رحلة استكشاف الزمالك قبل كلاسيكو الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ملف مباراة زد التي أقيمت أمس ، الخميس ، في بطولة الدوري الممتاز وبدأ الجهاز الفني يُفكّر في مباراة القمة المرتقبة المقرر لها السابعة من مساء الأثنين المقبل والمؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق اليوم مرانه الأول ضمن استعداداته لمباراة الزمالك التي يتطلع فيها المارد الأحمر لحصد النقاط الثلاثة من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو قمة الدوري من خلال الفوز في المؤجلات ، كما يرغب مارسيل كولر في مواصلة تفوقه على الزمالك.

ويعقد مارسيل كولر محاضرة مع لاعبي الفريق من أجل الحديث عن المرحلة المقبلة ودور كل لاعب فيها لاسيما مباراة الزمالك التي تساوي بطولة خاصة ، ويتطلع المدرب السويسري لعلاج الأخطاء التي ظهرت في أداء المارد الأحمر خلال الفترة الماضية في الدوري ودوري أبطال أفريقيا ويأتي في مقدمتها ،

الأخطاء الدفاعية القاتلة التي تسببت في استقبال أهداف في الدقائق الأخيرة في بعض المباريات الماضية كما حدث في لقاء انبي الذي انتهى بالتعادل 2/2 بجانب أزمة إهدار الفريق وغياب التركيز من جانب بعض اللاعبين.