شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ رحلة استكشاف الزمالك قبل كلاسيكو الدوري والان مع تفاصيل الخبر
ويخوض الفريق اليوم مرانه الأول ضمن استعداداته لمباراة الزمالك التي يتطلع فيها المارد الأحمر لحصد النقاط الثلاثة من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو قمة الدوري من خلال الفوز في المؤجلات ، كما يرغب مارسيل كولر في مواصلة تفوقه على الزمالك.
ويعقد مارسيل كولر محاضرة مع لاعبي الفريق من أجل الحديث عن المرحلة المقبلة ودور كل لاعب فيها لاسيما مباراة الزمالك التي تساوي بطولة خاصة ، ويتطلع المدرب السويسري لعلاج الأخطاء التي ظهرت في أداء المارد الأحمر خلال الفترة الماضية في الدوري ودوري أبطال أفريقيا ويأتي في مقدمتها ،
الأخطاء الدفاعية القاتلة التي تسببت في استقبال أهداف في الدقائق الأخيرة في بعض المباريات الماضية كما حدث في لقاء انبي الذي انتهى بالتعادل 2/2 بجانب أزمة إهدار الفريق وغياب التركيز من جانب بعض اللاعبين.
نجح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليلاقى مازيمبى الكونغولى بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.
وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.
وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.
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