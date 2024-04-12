شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يحذر لاعبى المقاولون من استمرار إهدار الفرص قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد عودة المدير الفني لنادي المقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبي المقاولون على هامش الاستعداد لمواجهة بيراميدز في الدوري، وحذر عودة لاعبي الفريق، من استمرار إهدار الفرص في مواجهة بيراميدز المرتقبة.

وأكد مدرب المقاولون، أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص في مباراة الجونة الماضية والتي انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف، وهو ما كان من الممكن أن يؤثر على نتيجة اللقاء ويجب ألا يتكرر أمام فريق بيراميدز، والذي يمتلك العديد من الحلول الهجومية.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز يوم الاثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.