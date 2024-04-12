شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لتجهيز المصابين قبل القمة واستشارة طبية حول مصير أوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، من الجهاز الطبي للفريق، إعداد تقريرًا مفصلاً عن حالة المصابين في الفريق، والعمل على تجهيز العناصر التي من الممكن تجهيزها لدخول قائمة مباراة الأهلى، المقرر لها الاثنين المقبل بالدوري، حيث يرغب المدير الفني في اكتمال صفوفه بأكبر قدر ممكن حتى يصبح أمامه اختيارات عديدة يمكنه الاعتماد عليهم.

ومن المنتظر أن يعود لقائمة الزمالك في مواجهة الأهلى محمود شيكابالا الذى تعرض للإصابة بنزلة برد أبعدته عن مواجهة مودرن فويتشر والاتحاد السكندرى، ومحمد اشرف روقا الذى كان مستبعد الفترة الماضية للإصابة وأصبح جاهزًا من الناحية الطبية.

في الوقت ذاته، يستشير الجهاز الفني الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة، في إمكانية بداية مشاركة يوسف أوباما في التدريبات الجماعية بعد ارتداء واقى الرأس لحمايته بعد العملية الجراحية التي خضع لها في الفك، على أمل تجهيزه لمباراة القمة أمام الأهلى، إلا إن الجهاز الطبي يرفض الاستعجال في السماح للاعب بالمشاركة في التدريبات لحين الاطمئنان على جاهزيته بشكل كامل للمشاركة في المران بالواقى، حتى لا تتجدد الإصابة مرة أخرى، لذلك سيكون من الصعب لحاق أوباما بمواجهة المارد الأحمر.