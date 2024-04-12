"الأولى مع المارد الأحمر".. تعرف على رجل مباراة الأهلي وزد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حصد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمر كمال جائزة رجل مباراة فريقه أمام زد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مؤجلات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وتسلم عمر كمال جائزة رجل لقاء الأهلي وزد، عقب نهاية المباراة مباشرة، داخل الملعب من مراقب المباراة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب زد بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصل عمر كمال على هذه الجائزة، منذ انضمامه إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره الزمالك، يوم 15 من شهر أبريل الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.