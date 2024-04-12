"مدح السعيد وموقف شيكابالا من القمة".. أول تعليق من جوميز بعد فوز الزمالك على الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك على فوز الأبيض على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال جوميز خلال المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة من جانب واحد استحوذنا عليها وصنعنا فرصا كثيرة للتهديف وأنا سعيد للغاية بذلك ربما يرى البعض أن ما حدث سهل ولكن المنافس كان قويا ونجحنا في التفوق عليه"

أضاف: "الشوط الثاني الاتحاد السكندري تفوق بعض الشيء وأهدر فرصة محققة، ولكننا عدنا مرة أخرى ونجحنا في قتل المباراة بالهدف الثالث".

أكمل: "سوف افكر في كيفية مواجهة الأهلي، الاداء اليوم جيد جدا، وما زال لدينا بعض الوقت للتجهيز للأهلي، ولكن لا يوجد أي لاعب ضامن مكانه

أوضح: "عبدالله السعيد لاعب محترف على أعلى مستوى، ولديه نوع من الذكاء وهو لاعب قادر على مساعدة أي فريق في مصر، لديه رؤية للملعب مميزة، وهو يعد جزء من تفوق الزمالك في المباريات، وعدم مشاركته في بطولة الكونفدرالية شيء ليس جيد، لذلك يشارك في مباريات الدوري لمدة 90 دقيقة".

أردف: "كنت فكر في البداية بتغيير حمزة المثلوثي ودونجا لحصولهم على إنذارين ومهددين بالغياب في مباراة القمة ولكنني رأيت أن مواجهة الاتحاد صعبة".

وأتم تصريحاته: "شيكابالا لم يشارك في التدريبات الماضية بسبب معاناته من نزلة برد شديد، وموقفه لم يحدد بعد في المشاركة بمباراة الأهلي".