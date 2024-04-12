شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى يقترب من رئاسة بعثة الأهلى فى الكونغو لمواجهة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة الاهلى من رئاسة بعثة الفريق في الكونغو لخوض مباراة مازيمبي المقرر لها الثالثة من عصر السبت الموافق 20 أبريل الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وأنهى مسئولو القلعة الحمراء ترتيبات وإجراءات السفر للكونغو لخوض المباراة المرتقبة التي يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق في مباراة العودة المقرر لها يوم 27 أبريل الجاري بإستاد القاهرة.

نجح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليلاقى مازيمبى الكونغولى بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.