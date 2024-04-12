شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة مصر وليبيا في أمم أفريقيا للصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر لكرة الصالات، بنظيره الليبي، في انطلاقة مشواره ببطولة بطولة أمم أفريقيا التي تقام في المغرب، والمؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة الصالات نهاية العام الجاري.

موعد مباراة مصر وليبيا

تقام مباراة مصر وليبيا في الخامسة مساء اليوم الجمعة، في مستهل مشوار المنتخب الوطني بأمم أفريقيا للصالات.

قائمة منتخب مصر للصالات

اختار جهاد عرفة المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات القائمة النهائية للاعبين وضمت فى حراسة المرمى كلا من جمال عبد الناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفى عيد، عبد الرحمن عيد، خالد مارادونا، عصام علاء، محمد سعيد، محمد كوكى، علاء عيسي، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد، خالد وليد وأحمد على.

مجموعة منتخب مصر للصالات

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات ليبيا، موريتانيا وناميبيا.

مباريات منتخب مصر للصالات في أمم افريقيا

ويستهل المنتخب مواجهات بلقاء ليبيا اليوم في الخامسة مساء، ثم يواجه ناميبيا يوم 14 أبريل في الخامسة مساء، قبل أن يختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء موريتانيا يوم 16 أبريل في الثامنة مساء.

تاريخ بطولة أمم أفريقيا للصالات

تاريخيا أقيمت البطولة 6 مرات من قبل بداية من نسخة 1996 ونظمت مصر البطولات الثلاثة الأولى وفازت بها سنوات 1996 و2000 و2004، ونظمت ليبيا النسخة الرابعة 2008 وفازت بها على حساب مصر، وفي النسخة الخامسة نظمتها جنوب أفريقيا 2016 وفاز بها المغرب على حساب مصر أيضا، وفي نسخة البطولة السادسة 2020 نظمتها المغرب أيضا وفازت بها على حساب مصر.