شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سيدات و رجال يد الأهلى تطير للجزائر لخوض السوبر و الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريقا سيدات و رجال النادى الأهلى اليوم الجمعة، إلى الجزائر لخوض منافسات بطولتى السوبر و الكؤوس الأفريقية بمدينة وهران.

ومن المقرر أن يخوض رجال الأهلى لقاء النهائى مع الفائز من مباراة الزمالك أمام جى اس كى الكونغولي يوم 16 إبريل الجارى ،بينما تواجه السيدات أول أغسطس الأنجولي فى نصف النهائى.

استقر مسئولو الاتحاد الافريقى لكرة اليد على تأجيل مباراة نهائى السوبر الأفريقى بالجزائر لتقام يوم 16 من شهر أبريل الحالى بدلا من 15، على أن تقام مباراة نصف النهائى يوم 14 فى موعدها، حيث يشارك فى المنافسة الأهلى والزمالك وجى إس كى الكونغولي، وتأهل الأهلى للنهائى مباشرة لانسحاب منافس نصف النهائى.

جاء ذلك القرار بسبب إقامة مباراة القمة بين النادي الأهلي ونظيره الزمالك في دوري نايل لكرة القدم، والمؤجلة من الدور الأول والمحدد لها يوم 15 أبريل الجاري.

وحدد مسئولو اتحاد كرة اليد يومى 17 و21 مايو القادم موعدا لمواجهتى بلاى أوف نهائى دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2023/2024 بين الأهلى والزمالك. وفى حالة اللجوء لمباراة فاصلة ستقام يوم 24 من نفس الشهر القادم.