موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأهلى بالدوري المصري والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حالة الطوارئ في القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة الأهلى في قمة بطولة الدورى، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث يرغب جوميز في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.



وتحدث جوميز مع لاعبى فريقه حول مدى أهمية تلك المباراة في مشوار الفريق المقبل ببطولة الدورى، وأثارها المعنوية على اللاعبين والجهاز الفني، والتي ستكون دافع قوى لحصد لقب الكونفدرالية الأفريقية أيضًا، كون مواجهات القمة تمثل بطولة منفردة بالنسبة للجمهور بغض النظر عن مكسب النقاط وتعديل وضع الفريق في جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاهلى بالدوري



يستعد الزمالك لمواجهة الاهلى المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الزمالك فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك يتخطى عقبة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية

تخطى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عقبة فريق مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية ليصعد لنصف نهائى البطولة للمرة الثالثة فى تاريخ القلعة البيضاء.



واستطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بنتيجة 3-2، حيث فاز الأبيض في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وتعادل الفريقان في مواجهة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بمنافسه دريمز الغاني في لقاء نصف النهائي، حيث فاز الفريق الغاني على حساب الملعب المالي.



وانتهت مباراة الذهاب في مالي بنتيجة (2-1)، في المقابل انتهت مباراة الإياب في غانا بنتيجة (1-1).



يستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية على ملعب "استاد القاهرة" يوم (21 أبريل)، وستقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا" بعد أسبوع وتحديدًا في (28 أبريل).



واستطاع الزمالك خلال مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.