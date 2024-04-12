شقيق كريم بنزيما يفتح النار على مدرب اتحاد جدة

ياسر رشاد - القاهرة - شن شقيق النجم الفرنسي كريم بنزيما هجوما عنيفا على المدرب الأرجنتيني جاياردو بعد خسارة اتحاد جدة أمام الهلال برباعية مقابل هدف في السوبر السعودي.

وتقابل الهلال والاتحاد على أرضية ملعب ستاد محمد بن زايد بالإمارات، أمس الخميس في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن المباراة النهائية لمسابقة كأس الدرعية.

ونشر شقيق بنزيما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام:" هل تلعب بكريم بنزيمة على اليسار الآن؟ هذه جريمة، هذا لا معنى له، يجب احترام كرة القدم ".

وشارك كريم بنزيما في المباراة كاملة، واعتمد غاياردو على اللاعب في مركز الجناح، وعبدالرزاق حمدالله في مركز المهاجم الصريح.

ويقدم اتحاد جدة مستويات مخيبة في الموسم الحالي بمختلف المسابقات حيث ودع دوري أبطال آسيا في ربع النهائي أمام الهلال وخسر مجددا أمام الهلال في السوبر السعودي ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي.