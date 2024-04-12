الزمالك يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة الاهلي في الدوري

تلقى نادي الزمالك، صدمة قوية بعد شبه تأكد غياب نجمه عن مواجهة الغريم التقليدي الاهلي، من الجولة العاشرة في مسابقة الدوري المصري.

وسيلاقي الاهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الاثنين المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكشف الإعلامي محمد فاروق، آخر تطورات إصابة صانع ألعاب الزمالك، محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الزمالك، وموقفه من لقاء القمة المقبل.

وكتب محمد فاروق نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “شيكابالا لن يلعب مباراة القمة”.

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وحقق فريق الزمالك على نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما يحتل الاهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة.