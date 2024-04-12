رغم ثلاثية أنفيلد.. مدرب أتالانتا يحذر لاعبيه من ليفربول في لقاء الإياب

ياسر رشاد - القاهرة - حذر جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لأتالانتا الإيطالي، لاعبيه من رد ليفربول في مباراة العودة المقررة الأسبوع المقبل في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، موكدًا أن فريقه أنجز نصف المهمة فقط، بعد الفوز الذي حققه بثلاثية نظيفة على ملعب أنفيلد أمام أنصار الريدز.

وأضاف مدرب أتالانتا في تصريحات صحفية: " علينا التركيز جيدا في مباراة العودة لأن ليفربول فريق قوي بالفعل، ويمكنه قلب الطاولة وتسجيل الأهداف سريعا".

وأضاف "سيتعين علينا أن نخوض مباراة أخرى دقيقة للغاية في كل جانب، وأن نكرر ما قمنا به في مباراة الليلة، لأنه لم يتم حسم أي شيء.. لكن تفوقنا في لقاء الذهاب يجعلنا نأمل في الأفضل".

موعد مباراة ليفربول ضد أتالانتا في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول مع نظيره فريق أتالانتا، يوم 18 إبريل الجاري الموافق الخميس المقبل، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب جويس معقل الفريق الإيطالي.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد أتالانتا؛ في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

جاءت مشاركة الدولي المصري محمد صلاح بديلاً مع فريقه ليفربول أمام أتالانتا ببطولة الدوري الأوروبي ليسجل الفرعون رقماً تاريخياً جديداً مع الريدز.

بهذه المشاركة أصبح محمد صلاح ضمن أكثر 10 لاعبين مشاركة في تاريخ ليفربول الإنجليزي بالمسابقات القارية.

ويعد ظهور محمد صلاح اليوم في مباراة ليفربول وأتالانتا رقم 75 للاعب في البطولات الأوروبية مع فريقه ليفربول.