اختبار طبي لتحديد موقف مروان عطية من قمة الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يجري مروان عطية لاعب وسط النادي الأهلي، فحوصات طبية اليوم الجمعة لتحديد حجم إصابته وموعد انتظامه فى التدريبات الجماعية قبل مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري المصري.

ويخضع مروان عطية لأشعة على العضلة الخلفية، بعد شعوره بإجهاد فى العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلى وزد.

وسقط مروان عطية على أرض الملعب متأثراً بإصابته فى العضلة الخلفية، ليطلب التغيير فى الدقيقة 65 من عمر مباراة الأهلى وزد، ويغادر الملعب قبل استكمال اللقاء ويشارك بدلاً منه محمد مجدي أفشة.

ويواجه الأهلى نظيره الزمالك فى السابعة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وفاز الأهلى على زد بهدف سجله وسام أبو على وتقدم الأهلى مركزاً واحداً حيث يحتل المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، حصدها الأهلي بعد خوض 10 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر.