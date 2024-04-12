كولر يجهز أكرم توفيق للمشاركة أمام الزمالك تحسباً لغياب مروان عطية

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القاهرة - سامية سيد - يعمل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على تجهيز أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر، للمشاركة أمام الزمالك في المباراة المقبلة بالدوري، وذلك لدعم خط الوسط تحسباً لغياب مروان عطية بعد إصابته في المباراة الماضية أمام زد.

ويعاني النادي الأهلي من الإصابات التي ضربت وسط ملعب الفريق بسبب الإصابات، حيث يغيب عن الفريق الأحمر كل من، أليو ديانج، إمام عاشور وكريم نيدفيد، بينما مازال موقف مروان عطية غامضاً.

وكان مروان عطية قد سقط على أرض الملعب متأثراً بإصابته في العضلة الخلفية، ليطلب التغيير في الدقيقة 65 من عمر مباراة الأهلي وزد في الجولة الثامنة والمؤجلة من الدوري، ليغادر الملعب قبل استكمال اللقاء ويشارك بدلاً منه محمد مجدي أفشة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في السابعة مساء الاثنين المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع القطبين بقمة الدوري، والذي يأتي ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر المسابقة المحلية.

وتغلب النادي الأهلي على فريق زد بهدف نظيف سجله وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس، في الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد السلام.

وتقدم النادي الأهلي مركزاً واحداً بعد الفوز على زد في الجولة الثامنة، ويحتل الفريق الأحمر المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، حصدها الأهلي بعد خوض 10 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر.