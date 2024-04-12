الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، معسكرا مغلقا اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر، المقرر لها مساء غد الأحد، فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة دورى nile والمقرر إقامته باستاد الإسماعيلية.

واستقر إيهاب جلال على الدخول في معسكر مغلق اليوم من أجل تحفيظ اللاعبين خطة المباراة ومحاولة فرض مزيد من التركيز على اللاعبين من أجل تحقيق الفوز الثانى على التوالي بعد الفوز على سموحة في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف.

وحرص الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال على مشاهدة مباراة الزمالك مع مودرن فيوتشر بإياب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية التى انتهت بالتعادل من أجل تسجيل نقاط القوة والضعف في صفوف مودرن فيوتشر قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدورى بحثاً عن مواصلة الانتصارات.

بدأ الدراويش استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها الأحد المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري والمقرر إقامته باستاد الإسماعيلية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر من دورى nile برصيد 17 نقطة، حيث لعب الإسماعيلى 16 لقاء حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 18 هدفا.