اليوم.. منتخب الصالات يواجه نظيره الليبي فى كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة، لمواجهة المنتخب الليبي، اليوم الجمعة فى السابعة مساءً بتوقيت مصر، فى افتتاح مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب، والمؤهلة إلى كأس العالم.

وتسود حالة من الروح المعنوية العالية لدى اللاعبين والجهاز الفني لمنتخب الصالات المصري قبل بدء المشوار الأفريقي.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات ليبيا، موريتانيا وناميبيا.

وأكد محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات ورئيس البعثة، أن مجلس إدارة الجبلاية لديها ثقة كبيرة في منتخب الصالات وقدرته على تحقيق نتائج جيدة تليق باسم المنتخب المصري والصعود إلى كأس العالم.

قائمة منتخب الصالات..

تضم قائمة منتخب الصالات فى حراسة المرمى كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفي عيد، عبدالرحمن عيد ،خالد ماردونا، عصام علاء، محمد سعيد لبيب، محمد عبدالحميد كوكى،علاء عيسي دونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.