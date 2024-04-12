ثنائي ريال مدريد يغيب عن قائمة الفريق لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة ريال مايوركا ضمن مباريات الدوري الإسباني.

يسعى ريال مدريد للاقتراب أكثر من التتويج بلقب الدوري الإسباني، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ريال مايوركا، يوم غد السبت، في الجولة الـ 31 من المسابقة.

وشهدت قائمة النادي الملكي غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للإصابة، فيما شهدت تواجد البرازيلي رودريجو جوس والذي كان قد غاب عن التدريبات الجماعيى الأخيرة بسبب كدمة.

قائمة ريال مدريد ضد ريال مايوركا

حراسة المرمى: أندري لونين، كيبا، ماريو دي لويس.

خط الدفاع: داني كارفخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: خوسيلو، إبراهيم دياز، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 75 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويقترب بقوة من حصد لقبه الثالث في آخر 5 مواسم.