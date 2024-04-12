بعد طرحها بدقائق.. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري

نفذت تذاكر مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، في الدوري المصري، حسبما كشفت شركة “تذكرتي” المخصصة لتذاكر المباريات والفعاليات الرياضية.

وسيلاقي الاهلي غريمه التقليدي الزمالك في مباراة القمة، مساء يوم الاثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 10 والمؤجلة.

وقبل أقل من ساعة أعلنت شركة “تذكرتي”، عن بدء طرح تذاكر مباراة القمة بين الغريمين الزمالك والأهلي، عبر موقعها الإلكتروني الخاص.

ونفدت تذاكر المباراة بعد أقبل من ساعة، نظرًا لأقبال الجماهير على حضور المباراة، المفترض إقامتها مساء الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

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وحقق فريق الزمالك على نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة.

وعلى الجانب الأخر فاز الاهلي بهدف دون رد أمام نظيره زد، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من ‏منافسات ‏الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الاهلي المركز التاسع، في جدول ترتيب الدوري المصري “دوري نايل”، برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.