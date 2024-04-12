الكشف عن حكام مباراة الاهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الجمعة، عن طاقم حكام مباراة الاهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الاهلي نظيره مازيمبي الكونغولي يوم السبت الموافق 20 إبريل الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأسند “كاف”، إدارة مباراة المارد الأحمر أمام مازيمبي، إلى الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا، لإدارة لقاء مازيمبي والأهلي.

والحكم الأنجولي جيرسون إيميليون دو سانتوس، مساعد أول وإريك ايمافو من بنين مساعد ثاني، والبنيني لويس ديجندو حكم رابع.

ويتواجد الحكم الغاني دانيال لاريا في غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه الحكمة الرواندية سليما ميكونسانجا.

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وتأهل فريق الاهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بنظيره سيمبا، وفاز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

بينما تأهل فريق مازيمبي إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على بترو أتلتيكو بنتيجة 2-1 بعد المباراتين في دور الثمانية.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام على ستاد القاهرة يوم السبت الموافق 27 أبريل، على ستاد القاهرة.