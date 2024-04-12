بديلًا لـ علي معلول.. الاهلي يقترب من التعاقد مع نجم الدوري الروسي

أفادت تقارير صحفية، عن اقتراب النادي الاهلي من حسم صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على الألقاب.

وحسبما كشف موقع “win win” القطري، فإن الاهلي، قد أبدى استعداده للتعاقد مع الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله من فريق سوتشي الروسي في الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر الموقع القطري، أن المارد الأحمر، اقترب من التعاقد مع الدولي المغربي البالغ من العمر 29 عامًا، لتعويض الرحيل المحتمل للتونسي علي معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء في الوقت الحالي.

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وكانت مفاوضات مسئولو النادي الاهلي مع الدولي التونسي علي معلول لتجديد عقده مع الفريق قد تعثرت الفترة الأخيرة؛ وذلك بسبب إصرار اللاعب في االحصول على زيادة في راتبه، والتجديد لموسمين إضافيين، فيما ترغب إدارة الأحمر في تقليل راتب اللاعب والتجديد لموسم واحد فقط.

الجدير بالذكر أن يحيى عطية الله، انتقل إلى نادي سوتشي الروسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي الوداد المغربي.