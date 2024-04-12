كولر يحدد بديل مروان عطية للمشاركة أمام الزمالك في الدوري

يعمل المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، على تجهيز لاعبه أكرم توفيق، للمشاركة أمام الزمالك في المباراة المقبلة بالدوري.

وسيلاقي الاهلي غريمه التقليدي الزمالك في مباراة القمة، مساء يوم الاثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 10 والمؤجلة.

ويسعى كولر، لتجهيز أكرم توفيق، لقيادة خط الوسط أمام الزمالك، تحسباً لغياب مروان عطية بعد إصابته في المباراة الماضية أمام زد.

ويغيب عن الاهلي في خلال مواجهة الزمالك، 7 لاعبين وهم: محمد الشناوي، وأليو ديانج، وياسر إبراهيم، وإمام عاشور، وحسين الشحات، ومروان عطية، والتونسي محمد الضاوي «كريستو».

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وفاز الاهلي بهدف دون رد أمام نظيره زد، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من ‏منافسات ‏الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الاهلي المركز التاسع، في جدول ترتيب الدوري المصري “دوري نايل”، برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.