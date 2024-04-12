فحص طبي لنجم الزمالك لتحديد موقفه من المشاركة أمام الاهلي

يستعد نادي الزمالك، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، أمام غريمه التقليدي الاهلي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيلاقي الاهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الاثنين المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

اقرأ أيضًا: الزمالك يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة الاهلي في الدوري

وسيقوم النادي بعمل فحص طبي خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد موقف لاعب الفريق مصطفى شلبي، من المشاركة في مباراة الأهلي.

وتعرض شلبي، للإصابة خلال مشاركته في مباراة الزمالك ضد فيوتشر، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

ويعاني اللاعب من كدمة في الضلوع، غاب بسببها عن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت بالأمس.

وحقق فريق الزمالك على نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما يحتل الاهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة.