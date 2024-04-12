"عصا ومحضر".. القصة الكاملة لاشتباك حمد الله مع مشجع الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهد نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال واتحاد جدة السعودي، اشتباك المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الأخير، مع أحد المشجعين، إذ شهدت الدقائق الأولى من تتويج الهلال بالبطولة، دخول أحد المشجعين في مشادة كلامية مع اللاعب، الذي رش المشجع بالمياه وضربه الأخير بالعصا.

وتدخل اللاعبون للفصل بين الطرفين، وحضر المنظمون واصطحبوا الثنائي بعيدا عن الملعب، وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن عبدالرزاق حمدالله تنازل عن حقه الخاص من المشجع في حادثة العصا، أمام الشرطة رسميا، والمشجع أيضا يسقط أي مطالبة قانونية، فيما يتبقى الحق العام في الحادثة.

وخسر اتحاد جدة من الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، بنتيجة 4-1، وسجل أهداف البطل كلا من، مالكوم هدفين، سالم الدوسري، ناصر الدوسري.

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