علي لطفي: "شوبير مجتهد وأتمنى التوفيق للأهلي".. والأخير يرد: "كان هيضيع علينا المباراة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

جمع لقاء تلفزيوني ثنائي حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير حارسا زد والأهلي على التوالي، عقب المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في الدوري المصري، والتي انتهت لصالح الأهلي بهدف نظيف.

وقال علي لطفي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "الحمد لله على المباراة ومبروك للنادي الأهلي، لعبت مع مصطفى شوبير لمدة 6 سنوات، وهو أخي الصغير، وأتمنى له التوفيق دائمًا، كما أنني أتواصل معه باستمرار وأبارك له على مستواه بعد كل مباراة، وأطالبه بالاستمرار على هذا الأداء، لأنه إنسان محترم وبيجتهد لذلك ربنا بيكرمه".

وأضاف: "أشكر جماهير الأهلي على استقبالهم الأكثر من رائع، وسعدت جدًا بنداء الجماهير لي، وأتمنى لهم التوفيق في بطولة أفريقيا، وهذه هي عادة جماهير القلعة الحمراء".

وعلى الجانب الآخر، رد مصطفى شوبير وقال: "علي لطفي عمل تاريخ كبير مع النادي الأهلي، لست أنا من سأتحدث عليه، وقبل انضمامه للأهلي كان موجودا مع منتخب مصر، خلال فترة لعبه لنادي إنبي، وشاهدنا مستواه في اللقاء، كان هيضيع علينا المباراة، لكن ربنا ستر في النهاية، وهو علي تواصل معي دائمًا، خاصة قبل كل لقاء، وكان يدعمني حتى عندما كنا غير موفقين في مباراة البنك الأهلي".

واختتم: "كان يدعمني خلال وجودي مع منتخب مصر، ويطالبني ألا أحزن عقب خروجي من قائمة مباراتي المنتخب، وتشرفت أنني زاملته، ثم واجهته، وأتمنى أن نجتمع مجددًا".

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