"تفوق أحمر".. أرقام من مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري قبل القمة 95

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، للقمة رقم 95 من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من المسابقة، ويحل الأحمر ضيفا على الأبيض، في السابعة مساء الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

ويتسلح الزمالك بالفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، فيما يخوض الأهلي بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على زد بهدف نظيف، بعد التعادل في مباراة إنبي.

ويعد اللقاء المقبل هو رقم 95 بين الأهلي والزمالك، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفاز الأهلي في 36 مباراة، فيما فاز الزمالك في 21 لقاء، وانتهت 37 مباراة بالتعادل.

وكان آخر لقاء يجمع بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، يوم 13 يوليو 2023، بالتحديد قبل 9 أشهر (277 يوما)، حينها فاز الأهلي بنتيجة 4-1، وفي آخر 10 مباريات جمعت بينهما بالدوري المصري، فاز الأهلي في 6 مباريات، فيما فاز الزمالك في مباراة وحيدة، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.