"لا أستطيع تجربته في هذا المركز".. جوميز يتحدث عن أداء عبدالله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، عن لقاء الاتحاد السكندري وأداء عبدالله السعيد لاعب الفريق، مشيرا إلى أن فريقه لم يكن في مهمة سهلة.

وقال جوميز في تصريحات عبر قناة الزمالك: "المباراة كانت في اتجاه واحد، وتحكمنا في مجريات اللقاء، الاتحاد شكل علينا خطورة في هجمة وحيدة وكان بإمكانه التسجيل بعدما فشلنا في حماية خطنا الدفاعي خلالها، لكنني سعيد بما قدمناه وما فعلناه أمام الاتحاد، وهذا لم يكن سهلا كما يتوقع البعض، واجهنا فريقا جيدا ويملك تنظيما دفاعيا ويستطيع استغلال الهجمات المرتدة".

وأضاف: "عبد الله السعيد لاعب ذكي ويمكنه اللعب في مراكز عديدة مثل 6 و8 و10، لكني لا أستطيع تجربته في حراسة المرمى، كما تنتظرنا مباراة كبيرة في دربي القاهرة ولكن الاستعداد للأهلي سيكون مثل أي مباراة، الآن سأستمتع مع اللاعبين خلال الساعات المتبقية ثم سنبدأ التحضير".

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في الدوري المصري الممتاز.

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