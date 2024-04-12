مران الأهلي.. تجهيز المصابين وجلسة كولر مع معاونيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية صباح اليوم، على ملعب التتش، استعدادا لخوض لقاء القمة ضد الزمالك، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

وشهد مران الأهلي تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في لقاء زد مساء أمس، فيما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم المتنوعة تحت إشراف الجهاز الفني، وخاض ثلاثي حراس المرمى مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل الثنائي علي معلول وأليو ديانج، تدريباتهم في إطار البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى ‏المشاركة في التدريبات الجماعية، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير للقاء القمة.

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