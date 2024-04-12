الخليج 365 يكشف موقف مصابي الأهلي من لقاء القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني النادي الأهلي من الإصابات، قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري، المقرر لها يوم الإثنين المقبل 15 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365"، موقف مصابي الأهلي من لقاء القمة، إذ يحاول الجهاز الطبي تجهيز مروان عطية لاعب وسط الفريق للمباراة، وأدى اللاعب جلسات علاج طبيعي على هامش مران اليوم، ويتم تحديد موقفه النهائي خلال الساعات المقبلة، وكان عطية شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في لقاء زد، مساء أمس.

وأضاف المصدر أن فرصة مشاركة مروان عطية في مباراة قمة ضعيفة، على الرغم من محاولات تجهيزه، وعلى الجانب الآخر، أصبح الثلاثي علي معلول وبيرسي تاو ومحمد هاني جاهزين للقمة، فيما يغيب كلا من محمد الشناوي وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وياسر إبراهيم ومحمد الضاوي كريستو، للإصابة، وما يزال موقف كريم نيدفيد غامضا.

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