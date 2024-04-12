"كاف" يحدد موعد مباراتي الزمالك و دريمز الغاني في الكونفدرالية الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - استقرت لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على موعد مباراتي الزمالك و دريمز الغاني، في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بين الزمالك و دريمز الغاني، في السادسة مساء الأحد 21 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي، فيما يكون لقاء الإياب يوم الأحد 28 من نفس الشهر، في السابعة مساءً على ملعب ستاد بابا يارا في كوماسي.

ويواجه الفائز من مباراتي الزمالك ودريمز، الفائز من اللقاء الآخر في نصف النهائي بين نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي الكونفدرالية الإفريقي، على أن يكون لقاء الذهاب يوم 12 مايو والإياب يوم 19 من نفس الشهر.

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