"دون حمالة الذراع".. إمام عاشور يبدأ تدريبات الجري حول الملعب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم، استعدادا لمباراة الزمالك في قمة الدوري المصري ، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التغريدات "إكس"، صورة عاشور من مران اليوم، وظهر اللاعب دون حمالة الذراع.

وتعرض عاشور للإصابة بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العاصمة الودية.

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