شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبى الأهلي الأساسيين استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض لاعبو الأهلي الذين شاركو في مباراة زد التي أقيمت بالأمس، اليوم الجمعة، تدريبات استشفائية على هامش استعدادات الفريق الأحمر لمباراة الزمالك المرتقبة، بينما يخوض اللاعبون المستبعدون من مباراة الأمس تدريبات قوية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في السابعة مساء الاثنين المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع القطبين بقمة الدوري، والذي يأتي ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر المسابقة المحلية.

وتغلب النادي الأهلي على فريق زد بهدف نظيف سجله وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس، في الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد السلام.

وتقدم النادي الأهلي مركزاً واحداً بعد الفوز على زد في الجولة الثامنة، ويحتل الفريق الأحمر المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، حصدها الأهلي بعد خوض 10 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر.